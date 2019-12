Delegazioni Ail in piazza per le Stelle di Natale

sociale

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre tornano le Stelle di Natale Ail in 4800 piazze italiane. Anche la delegazione di Viterbo, come ogni anno, aderisce all’iniziativa giunta alla 31esima edizione e posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Nella Città dei Papi e in molti comuni della Tuscia saranno presenti i banchetti con i volontari che offriranno una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro.

"A Viterbo saremo a piazza delle Erbe, in via Ascenzi, al centro commerciale della Tuscia (Ipercoop) e alla basilica di Santa Maria della Quercia – dichiara l'Ail di Viterbo -. Quest’anno festeggiamo una doppia speciale ricorrenza. I 50 anni dalla fondazione dell’associazione e i 30 anni delle stelle di natale”. Era il 1989 quando, grazie all'intuizione della presidente dell’Ail di Reggio Calabria, furono vendute le prime piante per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale.

“Sarà possibile fare un piccolo grande gesto di solidarietà che può salvare una vita – sottolinea l’Ail di Viterbo –. Le donazioni sono l’unico mezzo per finanziare la ricerca scientifica e le attività che portiamo avanti sul nostro territorio a sostegno dei malati e delle loro famiglie”.

I volontari saranno nelle piazze di Acquapendente, Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Calcata, Canepina, Caprarola, Carbognano, Civita Castellana, Civitella d’Agliano, Farnese, Gallese, Grotte di Castro, Grotte Santo Stefano, Marta, Montalto di Castro, Montefiascone, Monte Romano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Pescia Romana, Ronciglione, Sipicciano, Soriano nel Cimino, Tarquinia, Valentano, Vasanello, Vetralla e Vetriolo.