Nel fine settimana si terrà ad Orvieto il raduno dei Granatieri per commemorare Padre Gianfranco Maria Chiti, il frate-soldato Generale dei Granatieri, nel 15esimo anniversario dalla scomparsa avvenuta a Roma il 20 novembre 2004, il cui ricordo è sempre vivo nelle memoria di chi lo ha conosciuto sia da militare che da francescano e sacerdote, del quale è terminato il Processo Diocesano di beatificazione e canonizzazione con la proclamazione di “Servo di Dio”.



Di seguito il programma della commemorazione condiviso da Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna – Centro Regionale dell’Umbria, Mons. Benedetto Tuzia Vescovo di Orvieto-Todi e Comune di Orvieto:



Sabato 23 novembre alle 15.30 presso il Convento Cappuccini di San Crispino si terrà la riunione dell’Associazione “Padre Chiti”, alle 16 seguirà la presentazione del libro “Gianfranco Chiti. Lettere dalla prigionia” di P. Rinaldo Cordovani (Edizioni Ares), lettere inviate dal protagonista soprattutto al suo cappellano militare, in cui emerge la grande umanità del generale che, nonostante la guerra e le asprezze della vita d’armi, coltiva le più autentiche virtù umane e una profondità interiore che manifesta sia in uniforme quando è chiamato a educare le nuove leve in Accademia, sia quando veste il saio e diventa padre di una moltitudine di figli spirituali nel suo nuovo ministero religioso e sacerdotale. Insieme con l’autore, interverranno i relatori Prof. Bruno Cavallo che parlerà del contesto storico e Mons. Carlo Franzoni che svolgerà gli approfondimenti spirituali. Alle 17.30 seguirà la Santa Messa in memoria di Padre Chiti presieduta da P. Gianfranco Palmisani padre provinciale dei Cappuccini di Roma e Presidente di turno della Conferenza Italiana dei Ministri Provinciali Cappuccini.



Domenica 24 novembre alle 11.30 presso la ex Caserma “Piave”, benedizione e alza bandiera e benvenuto del Presidente dell’ANGS e dell’Amministrazione Comunale. Alle 10.45 deposizione di una corona al monumento dei caduti dei Granatieri in Piazza Cahen e benedizione della targa di Padre Chiti collocata davanti i giardini comunali di Piazza Cahen. Seguirà alle 11.30 in Duomo la Santa Messa in memoria di Padre Gianfranco Maria Chiti presieduta dal Vicario Generale della Diocesi Orvieto-Todi.