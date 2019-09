Fidapa Bpw Italy, Anna Maria Turchetti eletta vice presidente del Distretto Centro

sociale

Nel corso dell’Assemblea Distrettuale della Fidapa Bpw Italy, svoltasi a Roma domenica 8 settembre, per il rinnovo delle cariche per il biennio 2019 – 2021, è stata eletta alla carica di vice presidente del Distretto Centro la past president della Sezione di Orvieto, Anna Maria Turchetti. L’elezione è stata un segno di riconoscimento per il lavoro svolto nella Sezione negli ultimi quattro anni, nei quali ha ricoperto la carica di presidente e past president.

Da martedì 1° ottobre lavorerà per valorizzare l’intero territorio del Distretto Centro, comprendente le regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria, per il biennio 2019 – 2021 all’insegna del tema nazionale: “Promuovere politiche di sostenibilità e di protezione sociale per favorire una crescita economica inclusiva per l’uguaglianza di genere”.

Nel corso della presentazione la candidata ha illustrato i principali eventi organizzati nel periodo della sua presidenza con lo scopo di favorire la diffusione dei principi ispiratori dell’associazione e l’integrazione dell’innovazione nella cultura territoriale, tra i più importanti:

· il convegno “Zaira Marchesini, maestra di ironia”, all’interno del filone volto a valorizzare le donne maggiormente significative della tradizione orvietana;

· l’evento “Donne ad Alta Quota – I Talenti delle Donne Protagoniste di Oggi come di Ieri”, organizzato da tutte le sezioni umbre, in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario, con il patrocinio della Regione Umbria, quale trait d’union tra le donne che hanno fatto grande il territorio nel passato e quelle che operando nel presente, gettano le basi per un futuro migliore, presentando per Orvieto le figure delle Signore Lea Pacini e Katia Sagrafena;

· il 15° anniversario della costituzione della sezione, con la partecipazione della Presidente Nazionale Pia Petrucci e della Presidente di BPW International Jasmine Darwich, allo scopo di riunire le socie di ieri e di oggi per favorire lo spirito di appartenenza;

· la fase distrettuale del progetto Creativity Camp, per premiare le imprenditrici maggiormente innovative;

· il convegno “Oltre le avversità, la forza e la volontà delle produttrici Umbre per il rinnovamento nel solco della tradizione”, organizzato quale referente delle Sezioni dell’Umbria, per creare una mappatura e rete di imprese al femminile impegnate nella produzione del vino e dell’olio all’interno del Distretto Centro.

La Dott.ssa Turchetti ha voluto, inoltre, ricordare l’intitolazione della palestra presso la Scuola Secondaria di I Grado “L. Signorelli” alla prematuramente scomparsa professoressa Valeria Gribaudo.

Nel corso della giornata si è svolta anche la consegna degli attestati per il progetto Digital on Board, segno dell’interesse dell’Associazione per i vantaggi del digitale, ritirato per la Sezione locale dalla Segretaria Francesca Compagnucci, promotrice in prima persona dell’iniziativa all’interno della Sezione.

L’associazione Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti, Professioni e Affari), aderente alla Bpw International (Business Professional Women), è un movimento d’opinione che, con oltre undicimila iscritte, da più di ottanta anni si interessa della promozione della condizione femminile in ambito lavorativo, supportando sia le donne già occupate che formandole giovani che si affacciano al mondo del lavoro, prevedendo per loro l’ingresso come socie già alla maggiore età. Il valore dell’Associazione è testimoniato dalla presenza di rappresentanti con seggio consultivo presso le maggiori organizzazioni internazionali quali il Consiglio d’Europa, Onu e Fao.

Per ulteriori informazioni:

Fidapa Bpw Italy - Sezione di Orvieto

Via Angelo Costanzi n.71 c/o Hotel Gialletti

fidapa.sezioneorvieto@gmail.com