Riapre il Centro di Informazione e Comunicazione Sociale

E' di nuovo operativo il Centro di Informazione e Comunicazione Sociale, grazie ad una convenzione tra il Comune di Orvieto e la Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio”. Il servizio, già attivo dal 1995 al 2013, ha tra i principali obiettivi quello di gestire ed aggiornare una banca dati del terzo settore territoriale in modo da far conoscere all’esterno le realtà esistenti e metterle in contatto tra loro e con i cittadini che volessero parteciparvi.

Per rendere ancora più agevoli i rapporti tra coloro che fanno parte del variegato mondo del no profit, si sta procedendo alla ricostituzione del Forum Territoriale del Terzo Settore, un organismo esistente anche a livello nazionale e regionale con finalità di coordinamento delle realtà aderenti e di interlocuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Altra fondamentale finalità che il Centro acquisirà, visto il proprio ruolo di facilitatore di contatti, sarà quello di interfacciarsi con l’Ufficio di Cittadinanza nel supporto all’attività di informazione relativa all’offerta di servizi ed alle modalità di accesso nell’ottica del principio di user friendly.

“La riapertura di questo servizio, che anche in passato si è rivelato utile per la comunità - dichiara la Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali, Cristina Croce - è un ulteriore segno tangibile dell’importanza che, per questo Assessorato, riveste l’attività svolta dal complesso mondo del Terzo Settore. Quest’ultimo infatti, anche in conformità al principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, va caratterizzandosi sempre di più negli anni come strumento indispensabile di collaborazione per la trasformazione del welfare che abbiamo conosciuto - e che è ormai divenuto insostenibile- , in welfare di comunità, basato su modelli di partecipazione continua che servono ad orientare ‘dal basso’ i processi decisionali di tutte le politiche del Comune”.

Il Centro Informazione e Comunicazione Sociale è aperto il lunedì e martedì 9.30 / 12.30; giovedì 15.00 / 18.00

Per ulteriori informazioni:

infosocialeorvieto@gmail.com