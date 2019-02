Cointitolato il Palasport a Maria Stella Pippi e Marcello Tiberi

sociale

"Palasport Maria Stella Pippi e Marcello Tiberi". E' questa la nuova denominazione della struttura sportiva di Marsciano dopo che, nei giorni scorsi, il Comune con apposita delibera di giunta ha provveduto a modificarne l’intitolazione aggiungendo al nome di Maria Stella Pippi quello di suo marito Marcello Tiberi, maestro di karate e fondatore dell’Accademia Goju Ryu Karate Do, nonchè atleta pluridecorato e titolato di alto livello internazionale e istruttore in seno alla stessa Accademia, scomparso domenica 20 gennaio,

Attività e passioni che ha condiviso con la moglie Maria Stella Pippi, anch’essa atleta di karate di livello internazionale appartenente all’Accademia Goju-Ryu e prematuramente scomparsa nel 2000. In oltre 30 anni di attività svolti all’interno del Palasport di Marsciano, Marcello Tiberi, unendo le doti sportive a spiccate qualità umane da tutti apprezzate, ha contribuito alla crescita dell’Accademia favorendo l’avvicinamento di molti giovani, non solo di Marsciano ma anche dei comuni limitrofi, alla pratica sportiva del karate, accompagnando molti di loro al raggiungimento di importanti traguardi a livello nazionale e internazionale.

Allo svolgimento dell’attività agonistica ha affiancato anche l’organizzazione di importanti manifestazioni sportive che hanno avuto sede, in molti casi, proprio presso l’impianto di Marsciano, come è stato ad esempio per i Campionati Europei di Karate Goju-Ryu organizzati nel 1997 e per il primo Campionato Mondiale Assoluto di Karate nel 2006. Tra gli eventi organizzati fuori Marsciano da segnalare la prima edizione di “Karate for Peace” organizzato ad Assisi nel 1998 con la partecipazione di 21 Nazioni che fu poi replicato ad Okinawa, in Giappone, nel 2008 e al quale il Maestro Tiberi partecipò in qualità di ambasciatore Ufficiale del Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli nel Mondo.

“Marcello, così come sua moglie Maria Stella – afferma il Sindaco Alfio Todini – è una persona che ha fatto della sua passione per lo sport una occasione di crescita per tutta la comunità, innanzitutto trasferendo le sue doti sportive e umane nell’attività di istruttore che per tanti anni ha svolto con i giovani. E il suo altrettanto efficace lavoro di organizzatore di eventi sportivi ha contribuito a far conoscere Marsciano e la sua impiantistica in Italia ed all’estero. Anche lui, come Maria Stella, se ne è andato troppo presto dopo aver combattuto fieramente una lunga malattia. A ricordarli, fortunatamente, non c’è solo questa cointitolazione, che peraltro ci sembrava doverosa. C’è l’impegno di tutti noi a portare avanti il loro lavoro nella comunità, a sostenere il movimento sportivo locale e a testimoniare il valore dello sport come strumento di crescita personale, sociale e culturale”.