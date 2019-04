Semi di Pace e Lions Club contro violenza sulle donne, bullismo e gioco d'azzardo

sociale

Una cena di gala per dire no alla violenza sulle donne, al bullismo e al gioco d’azzardo. La data è quella di sabato 19 gennaio, alle ore 20. La location l’hotel Brizi Country Chic, a Tarquinia. Semi di pace e il Lions club Tarquinia i promotori della serata evento, destinata alla raccolta fondi per “Rondini”, il progetto che prevede alla Cittadella, sede della onlus tarquiniese, l’attivazione di un centro gratuito di ascolto psicologico e assistenza legale, coordinato da un’equipe di professionisti e dedicato a tre distinte emergenze sociali. Violenza sulle donne, bullismo e dipendenza patologica dal gioco d’azzardo.

“La collaborazione è nata quasi per caso, la scorsa estate – dichiarano i promotori dell’evento -. Il Lions club Tarquinia voleva impegnarsi in un’iniziativa sul territorio per la tutela delle donne e il contrasto al bullismo e al gioco d’azzardo. Semi di pace aveva l’idea giusta. Da questo incontro è nata l’organizzazione di una cena per raccogliere fondi a sostegno di “Rondini”. Il progetto, nel frattempo, ha vinto il bando della Regione Lazio “Comunità solidali”, ottenendo un’importante finanziamento che ne garantirà l’avvio”.

Solidarietà fa anche rima con l’hotel Brizi Country Chic. “Ai titolari va il nostro ringraziamento, perché devolveranno al progetto parte della quota di partecipazione prevista per la cena – proseguono -. Un gesto importante, che dimostra grande sensibilità”. La serata, che sarà allietata dall’associazione City in Fiesta, avrà un ospite d’onore. “Una giornalista, un volto noto della televisione in prima linea nella difesa dei diritti delle donne e nella lotta al bullismo e al gioco d’azzardo – concludono i promotori –. Il nome lo teniamo ancora in serbo, ma sarà una bella sorpresa. Per chi volesse partecipare può chiamare lo 0766.841017”.