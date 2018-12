sociale

Sabato 29 dicembre alle 17 nella Sala Consiliare del Comune di San Lorenzo torna la cerimonia di benvenuto ai bambini nati nel corso dell’anno. Alla cerimonia parteciperanno le famiglie dei nuovi piccoli cittadini sanlorenzani che si ritroveranno in sala consiliare per trascorrere un pomeriggio piacevole in un clima sereno e gioviale.

“Abbiamo voluto riproporre questa cerimonia dopo la buona riuscita dell’anno scorso – dice il sindaco Massimo Bambini – con l’auspicio che ogni anno siano sempre di più i bambini da festeggiare. Lo scopo è quello di poter conoscere le famiglie dei neo-nati per manifestare loro la vicinanza dell’Amministrazione Comunale e per permettere alle stesse di conoscersi e scambiarsi esperienze reciproche”.

Quest’anno la cerimonia è stata collocata nell’ambito dei festeggiamenti per “Il Magico Natale” di San Lorenzo Nuovo, organizzati dal Comune in collaborazione con tante altre realtà del territorio e con un importante contributo economico della Regione Lazio, sempre attenta e disponibile nel sostenere le iniziative territoriali e tradizionali.