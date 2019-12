In degustazione "La Tuscia del Vino". Banchi d'assaggio e show cooking

sapori

Sarà presentata giovedì 12 dicembre alle 16.30 al Palazzo dei Sette di Orvieto la guida "La Tuscia del Vino 2020" a cura di Carlo Zucchetti, l'enogastronomo con il cappello. Una ghiotta occasione per assaggiare il territorio e scoprire gli 89 vini che si sono aggiudicati i 3Est!. Una grande degustazione, quella che vedrà sui banchi d’assaggio le 150 cantine recensite in guida con una scelta dei propri vini. Accanto alle cantine una carrellata di prodotti tipici e show cooking per poter apprezzare il grande patrimonio enogastronomico della Tuscia.

"La Tuscia del Vino" traccia il perimetro di una regione che comprende i territori della Tuscia viterbese – con tre D.O.C. Est! Est!! Est!!! di Montefiascone, l’Aleatico di Gradoli e Vignanello – delle D.O.C. Orvieto ed Amelia, del Ciliegiolo di Narni I.G.T., della D.O.C. Cerveteri e dell’ I.G.T. Costa Etrusco Romana fino a Veio per arrivare a nord alle D.O.C. Bianco di Pitigliano e Maremma Toscana.

Si parla dei 12 areali in cui è stato suddiviso il territorio, pensati e introdotti da una descrizione geologica di Sara Ronca del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma a cui, novità di questa edizione, si sono aggiunte brevi note paesaggistiche e suggerimenti di visita di Francesca Mordacchini Alfani.

Pubblicità

E ancora 151 cantine introdotte da una breve descrizione e corredate da in­formazioni utili: indirizzi, numero di bottiglie prodotte, estensione vitata, enologo e molte altre. Con la segnalazione delle aziende con agriturismo o foresteria, quelle che permettono la visita in cantina e chi fa vendita diretta. Oltre 800 vini degustati, 30 cantine che conquistano il cappello simbolo di coerenza e chiarezza del progetto, 89 3Est! i vini che meritano una lunga sosta.

Di seguito il programma dettagliato:

ore 16.30 apertura Banchi d’Assaggio

ore 17.00 show cooking

ore 18.00 premiazione 3Est! e cantine con il cappello

ore 19.30 show cooking

ore 20.30 show cooking

ore 21.30 chiusura Banchi d’Assaggio

Ingresso intero: 10 euro (calice e tracolla)

Ingresso più guida: 15 euro

Ingresso ridotto: 5 euro (calice e tracolla, per soci AIS, F.I.S., F.I.S.A.R., ONAV, A.R.S., Slow Food, dietro presentazione di tessera all’entrata)

Ingresso omaggio: operatori previo pre-accredito, stampa preferibile pre-accredito

Per ulteriori informazioni:

328.0119293 - alessandra@carlozucchetti.it