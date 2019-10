"Vineando", tre giorni di degustazioni fino a "La Domenica del Borgo"

sapori

di Davide Pompei

Dopo "La Notte Romantica", l'evento d'inizio estate che ha salutato quest'anno le sue prime quattro edizioni, per il terzo anno consecutivo, a ridosso della seconda data in rosso del mese, torna anche in Umbria – ad Allerona, Bevagna, Lugnano in Teverina, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Montone, Panicale e Vallo di Nera – "La Domenica nel Borgo", l'iniziativa con cui il Club de "I Borghi più belli d'Italia" invita a riscoprire insieme il fascino di piazze, vicoli, palazzi, castelli, chiese, musei, cantine storiche ed aziende del territorio, custodi della tradizione e del buon vivere.

Nel centro storico di Allerona, dove dal 2016 sventola il vessillo de "I Borghi più belli d'Italia", l'appuntamento formato famiglia di domenica 13 ottobre coincide, e conclude, anche con la tre giorni di "Vineando", la nuova manifestazione promossa dal Comune in stretta collaborazione con la Pro Loco e le associazioni locali, siano di essere carattere culturale, sportivo o di volontariato sociale. A ciascuna di esse verrà assegnata una cantina all'interno del borgo. In ogni location verrà allestito uno stand con la degustazione e la vendita del vino prodotto da una cantina regionale.

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, a partire dalle 18, nel calice finiranno così i nettari della Cantina Settesoli (Sicilia), della Cantina Vignaioli di Scansano (Toscana) e ancora Famiglia Cotarella (Lazio), Cantina Galassi (Emilia Romagna), Cantina Batasiolo (Piemonte), Cantina Fontezoppa (Marche). Nei 10 euro del ticket d'ingresso sono compresi un bicchiere a tracolla, due bicchieri di vino per sorseggiare consapevolmente e sei degustazioni di salumi e formaggi tipici della regione di competenza in abbinamento ai sapori del territorio locale.

Quanto a "La Domenica nel Borgo" è in programma dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 l'apertura delle chiese e dei musei di Allerona con la guida dei "Ciceroni per un giorno" della Scuola Secondaria di Allerona. Se lungo le vie del borgo, dalle 10 alle 12, l'Asds "Ettore Majorana" darà vita ad un'avvincente esercitazione di orienteering, imperdibili sono anche le visite guidate alle 9.30 e alle 16 a Villa Cahen, gioiello del Liberty nascosto tra i boschi della Selva di Meana. A partire dalle 19 sulla terrazza della via centrale, osservazione della "Luna del Cacciatore" e letture a tema a cura della Biblioteca Comunale.

Per ulteriori informazioni:

https://borghipiubelliditalia.it/