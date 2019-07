"Slow Food Village". Viaggio eco-gastronomico per gustare i cibi d'Italia

sapori

di Davide Pompei

Cuochi, chef, produttori, assaggiatori ed enogastronomi. Ambasciatori del gusto come lo è chi, ogni giorno, a tavola persegue la filosofia del "buono, pulito e giusto" e per quattro giorni non può non transitare dalle 19 alle 0.30 per gli stand della settima edizione di Slow Food Village, che sarà allestito da giovedì 4 a domenica 7 luglio, a Viterbo, in Piazza dei Caduti. Un'arena di incontri e un'area degustazioni all'aperto, accessibili gratuitamente, dove, mai come quest'anno, proclamato Anno del Turismo Lento, saranno celebrati i cibi d'Italia.

In programma, anche stavolta, oltre 40 occasioni di confronto diretto con i protagonisti nazionali dell’enogastronomia su temi come biodiversità e monocolture, approfondimenti con esperti e opinionisti, laboratori del gusto con prodotti di eccellenza provenienti da ogni parte d’Italia, attività ludiche per bambini e genitori, show coking con i cuochi delle osterie “chiocciolate” e chef stellati, grazie alla collaborazione con la redazione del blog enogastronomico con il cappello www.carlozucchetti.com.

Tra gli ospiti del "festival eco-gastronomico" che ha per tema "Viaggiacibando. Il turismo enogastronomico, esperienziale e sostenibile", l'iconica Anna Moroni, Luigi Cremona e Lorenza Vitali, grandi scopritori di talenti tra chef, pizzaioli e sala e poi Fabio Cracchia, esperto di vini tra i più rinonmati, Marco Oreggia, curatore della guida di olio più importante al mondo e ancora Vincenzo Mancino, testimonial per il Lazio a Expo e ideatore di progetti per la promozione delle tipicità territoriali e di progetti sociali.

All’interno della ex Chiesa degli Almadiani sarà allestita la Casa della Biodiversità dove saranno esposti oltre cento prodotti tipici tutelati come presìdi Slow Food perché considerati a rischio estinzione provenienti da Abruzzo e Molise, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte e Valle d’Aosta, Puglia, Toscana Umbria, Veneto. Spazio anche alla mostra "Tuscia Experience" della Camera di Commercio di Viterbo sul turismo esperienziale.

E poi la mostra dell’Arsial dedicata alle razze equine e l’Oleoteca che porta in degustazione l'oro verde della Tuscia. Qualificata, come sempre, la proposta street food, accuratamente selezionato per gustare comodamente in strada secondo la formula del pic-nic urbano le tipicità della tradizione culinaria italiana e locale con le specialità provenienti, oltre che dalla Tuscia, da Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia. Ma anche con una scelta esotica, come il cibo messicano.

Vasta l'offerta di birre artigianali da assaggiare alla Birroteca. Più di cento le etichette dell'Enoteca pronte a finire nel calice. Non resteranno delusi i bambini che a partire dalle 19.15 potranno mettere le mani in pasta e scoprirsi provetti cuochi, partecipando a laboratori manuali di Agriland-Giardino di Filippo e divertirsi con gli spettacoli degli artisti di strada del Teverina Buskers Festival.

La manifestazione gode del patrocinio di Slow Food Italia, Slow Food Lazio, Regione Lazio, Consiglio Regione Lazio, Arsial, Provincia di Viterbo, Comune di Viterbo, Camera di Commercio di Viterbo, Università degli Studi della Tuscia, CNA Viterbo e Civitavecchia, Confagricoltura, Confcooperative Lazio Nord, Confcommercio Viterbo e Rieti, Unindustria Lazio, Confesercenti Viterbo.

Per ulteriori informazioni:

335.318537 – 333.5466614 – 392.5261770

www.slowfoodvillage.it