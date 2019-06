Birrifici artigianali, dal 1° luglio accise tagliate del 40%

sapori

Sono oltre 1.000 i microbirrifici artigianali, 13 quelli in Umbria, che da lunedì 1° luglio beneficeranno della riduzione del 40% delle accise, prevista dal Decreto del ministero dell’Economia del 4 giugno. “La misura era già prevista dalla legge e mancava solo il decreto ministeriale attuativo, per consentire la riduzione di accisa per i piccoli birrifici indipendenti con produzione annua inferiore ai 10mila hl e che si va a sommare all’ulteriore riduzione a 2,99 euro dell’accisa per ettolitro e per grado-Plato, inserita con l’ultima Legge di Bilancio.

Questo significa dare ossigeno ad un settore come quello dei microbirrifici con notevoli riflessi anche occupazionali” – afferma il presidente della commissione Agricoltura, Filippo Gallinella. “Un risultato importante che, già nella scorsa legislatura, ci aveva portato a fare chiarezza, individuando in artigianali tutti i birrifici che hanno una produzione non superiore ai 200mila ettolitri. Ringrazio la collega Chiara Gagnarli, prima firmataria dell’emendamento, per l’impegno profuso in questi anni.

Oggi possiamo dirci soddisfatti dinnanzi al grande lavoro portato avanti in commissione per sostenere il settore della birra artigianale, cui abbiamo dato un segnale netto a favore di produzioni che valorizzano le specialità italiane e i diversi territori. Per il futuro – conclude Gallinella – cercheremo di interpellare tutti gli attori della filiera per la formulazione di un testo unico del comparto brassicolo in Italia”.