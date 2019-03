Giornata Europea del Gelato Artigianale 2019, il tiramisù prende tutti per la gola

sapori

di Davide Pompei

L'idea ha preso forma nel 2009. L'iter politico-burocratico, al solito, è stato lungo. Ma dal 2013 si celebra ufficialmente la Giornata Europea del Gelato Artigianale, patrimonio di tutti i gelatieri e dell'intera filiera a cui spetta l'onore e l'onere di valorizzarla nel futuro. Il ribattezzato "Gelato Day" voluto da Longarone Fiere e Artglace è l'unico che il Parlamento Europeo finora ha dedicato ad un alimento che, numeri delle vendite alla mano, unisce l'Europa. Sempre più numerose, non solo in Italia dove si contano circa 39.000 punti vendita, le gelaterie artigianali, ma anche nel resto d'Europa.

E se un tempo la stagione dei consumi andava da marzo ad ottobre, oggi non è più così. "Si gusta un ottimo gelato artigianale – spiegano i promotori – anche per 10 mesi su 12 e già da febbraio viene reclutato il personale per tutta la stagione. Un bene, dunque, non solo per il palato ma anche per l’economia". Ricco di eventi e appuntamenti per esaltare la qualità delle tecniche di lavorazione e degli ingredienti con cui viene realizzata la prelibatezza italiana amata in tutto il mondo, il "Gelato Day" è atteso soprattutto dalle famiglie ma anche da schiere di golosi.

L'appuntamento che celebra uno dei punti forti della tradizione gastronomica italiana si rinnoverà per il settimo anno domenica 24 marzo in tutte le gelaterie che hanno aderito convintamente per promuovere "la fredda arte artigiana di qualità, autenticità e territorialità". Un vero e proprio "appello al gusto" rilanciato anche da Polo Si Sviluppo Impresa e Lavoro di Viterbo che, spiega il presidente Federico Fracassini, ha coinvolto 18 aziende associate, con la consapevolezza che sarà di buon auspicio per l'intera stagione.

Queste le gelaterie artigianali in provincia di Viterbo pronte a festeggiare con i propri clienti: "Gelateria Arcadì", Lungomare dei Tirreni, 76 – Lido di Tarquinia; "Enoteca Santa Cristina", Corso della Repubblica, 8 – Bolsena; "Gelateria Sarchioni", Via al Piazzale Sant’Angelo, 36 – Torre Alfina; "Gelateria Bolina 2.0", Via Cassia – Cura Vetralla; "Chalet da Venturino", Piazzale Trieste – Tuscania; "Gerry Caffè", Via Roma, 62 – Corchiano; "Il Re del Gelato", Via Marconi, 89 – Capodimonte; "Pasticceria Gelateria Santori", Piazza delle Repubblica – Castiglione in Teverina; "Gelateria Il Gabbiano", Via Harmine, 64 – Montalto di Castro; "Bar Corsaro", Viale dei Navigatori, 72/74 – Lido di Tarquinia.

Grazie alla storica Gelateria Sarchioni, inoltre, saranno coinvolte le attività in cui popolare gelato viene distribuito, estendendosi anche nella Toscana più prossima e in altri punti del Lazio: "Bar Moderno", Via Gramsci, 1 – Buonconvento; "Bar Magenta 7", Via Magenta 7 – Capalbio; "Enjoy", Piazzale Trieste, 4/5 – Tuscania; "Albergo Le Terme", Piazza delle Sorgenti, 13 – San Quirico d’Orcia; "Angoletto Goloso", Piazza Vittorio Veneto, 12 – Vasanello; "Blob", Via Leonardo da Vinci, 6 – Bassano Romano; "Camilletti Paola", Viale Colesanti, 26 – Bolsena.

Per l'intera giornata sarà possibile degustare il gelato al gusto ufficiale di quest'anno anche nelle gelaterie artigiane di Confartigianato Imprese di Viterbo: "Pasticceria Gelateria Polozzi", Piazza della Rocca, 5 e Via Roma, 1 – Viterbo; "Crema e Latte", Piazza della Repubblica, 11 – Vasanello; "Latteria Spizzichini", Via Vicenza, 6 – Viterbo; "CreamItaly", Via San Lorenzo, 40 – Viterbo. "Nella prima domenica di primavera – commenta Andrea De Simone, segretario provinciale di Confartigianato Imprese di Viterbo – ecco un motivo in più per uscire e godersi un ottimo gelato artigianale. Una golosa occasione per promuovere su tutto il territorio d’Europa il sapere dei maestri artigiani gelatieri, i cui prodotti sono riconosciuti come sinonimo di qualità ed eccellenza.

Certamente le gelaterie di Confartigianato Imprese di Viterbo sapranno rendere onore al sapore scelto, nella versione tradizionale e in tutte le altre varianti proposte. Un gusto semplice e gustoso apprezzato da tutti i palati". Tutte le attività saranno identificabili dal depliant istituzionale del "Gelato Day 2019" e dal gusto Tiramisù, nella ricetta ufficiale di questa edizione firmata da Thomas Infanti, giovanissimo gelatiere che ha vinto la "Gelato Tiramisù Italian Cup" disputatasi in occasione della 59° Mostra Internazionale del Gelato. Gli ingredienti? Ovviamente mascarpone, savoiardi, caffè, cacao, uova e zucchero e tanta passione.

