Sfida ai fornelli davanti al giudice di "MasterChef" Joe Bastianich

sapori

di Davide Pompei

Iniziata con radici quasi dickensiane lavorando nel ristorante italiano dei suoi genitori Lidia e Felice nel Queens lavando piatti, pulendo il marciapiedi e facendosi largo nella giungla del mercato della carne del Bronx, la sua vita è "un’avventura fatta di note culinarie che ha portato questo ragazzo italiano a diventare uno dei più importanti ristoratori d’America, nonché un autore di libri pluripremiati dal New York Times e personalità televisiva di successo".

Insieme ai soci, Joseph (Joe) Bastianich presiede più di due dozzine di acclamati ristoranti nel mondo, tra cui i leggendari "Babbo" e "Del Posto" di New York, dove è nato nel 1968. Dal 2010, inoltre, sono diventati partner di Oscar Farinetti per portare oltreoceano "Eataly", il più grande mercato del cibo e del vino, sviluppando da quel momento le filiali nel Nord e Sud America con sedi in Chicago, São Paolo, al World Trade Center, Boston e più recentemente Los Angeles.

Imprenditore di successo cresciuto nella ristorazione, dal 2011 è severo giudice di "MasterChef Italia" insieme a Bruno Barbieri e Carlo Cracco e dal 2015 con Antonino Cannavacciuolo. Ruolo che gli è valso non poche parodie. Su tutte, il celebre "Vuoi che muoro?!" di Maurizio Crozza. Se non è occupato nei suoi ristoranti o nella cantina di famiglia a Cividale del Friuli, trascorre il suo tempo libero suonando la chitarra accanto a moglie e tre figli, come ha appena fatto a Sanremo.

Una vita, la sua, dedicata al cibo e al vino nonostante il "Non chiamatemi chef!", senza preclusioni e con molteplici riconoscimenti. Nel 2005, infatti, è stato riconosciuto come "Outstanding Wine and Spritz Professional" dalla James Beard Foundation e dalla rivista "Bon Appétit". Nel 2008 è stato premiato "Outstanding Restaurateur Award" e dieci anni in Parlamento dalla Fondazione Italia USA con il "Premio America".

Per McDonald's ha appena firmato tre panini che rinnovano la linea burger premium "MySelection". Per Coop CentroItalia una collezione professionale di padelle, in promozione commerciale – un bollino, ogni 15 euro di spesa – fino a domenica 14 aprile. La presentazione di queste ultime è l'occasione per una vera e propria sfida ai fornelli sotto il suo sguardo esperto.

Doppio, l'appuntamento in Umbria. Si inizia venerdì 15 febbraio alle 17 con con il cooking show atteso all'Ipercoop di Terni e si prosegue sabato 16 febbraio, stessa ora, al Centro Commerciale "Collestrada" di Perugia. Tra degustazioni ed esigenze promozionali, perché se il Diavolo fa le pentole ma non i coperchi, c'è anche chi acquista ed utilizza entrambi. "In cucina serve una mente vivace, creativa...e anche un po' folle".