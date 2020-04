Turismo, "subito un tavolo di confronto tra Governo e associazioni di categoria"

politica

"Mentre assistiamo all’immane sforzo del Governo, del personale sanitario, del mondo del volontariato per superare il momento critico che vive il nostro Paese, occorre oggi porsi degli interrogativi che riguarderanno la cosiddetta “Fase 2”, quella in cui ciascuno di noi dovrà convivere con il virus e, pian piano, tornare alla normalità.

Da imprenditore turistico e rappresentante del mondo della politica, ho l’obbligo di guardare con fiducia al domani ma anche il dovere morale di pensare a come trasformare le nostre aziende in luoghi sicuri per i lavoratori, le loro famiglie ed i nuovi ospiti.

Ritengo indispensabile, già da adesso, definire i nuovi standard e le procedure igienico- sanitarie che tutti i comparti economici dovranno adottare quando potranno valutare di riaprire la loro attività. È importante distinguere le misure temporanee, quelle permanenti e i criteri generali.

Siamo consapevoli che alcune imprese, in base alle nuove disposizioni, potrebbero essere costrette anche a reinventarsi completamente e che altre potrebbero dover trovare nuove soluzioni che necessitano persino di interventi strutturali. Tutti dovranno dotarsi di quello che serve per rispettare nuovi disciplinari e linee guida.

Occorre, dunque, lavorare nell’immediato su questo tema, aprendo un confronto urgente tra Governo, associazioni di categoria e sindacati. A tutto ciò dovrà seguire, nel momento opportuno, una campagna di comunicazione che rassicuri lavoratori, consumatori nazionali ed internazionali sulla serietà delle politiche adottate dall’Italia.

Non possiamo pensare di affrontare il mercato internazionale, specie quello turistico, con disomogenee leggi Regionali. E’ il tempo che l’Italia faccia l’Italia specialmente nel turismo. Serve una risposta unitaria di qualità per i turisti e di sostenibilità per le aziende".

Vincenzo Bianconi,

Presidente Gruppo Misto - Assemblea legislativa dell'Umbria