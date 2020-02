"Occorre una soluzione adeguata ai problemi che stanno vivendo le edicole"

politica

"Cercheremo in tutti i modi di trovare una soluzione adeguata ai problemi che stanno vivendo le edicole”. È quanto dichiarano i consiglieri regionali della Lega Daniele Nicchi (presidente della Prima Commissione consiliare) e Paola Fioroni - Vicepresidente Assemblea Legislativa Regione Umbria (vicepresidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria) che hanno ricevuto a Palazzo Cesaroni Fabio Pipparoni, responsabile del sindacato SiNaGI, e Gianni Conti, responsabile della Umbra Distribuzione Stampa.

“Durante l’incontro – spiegano Nicchi e Fioroni – ci sono state spiegate le enormi difficoltà che stanno vivendo le edicole, con la perdita di circa 400 posti di lavoro tra i giornalai nel periodo tra il 2011e il 2019, anche a causa del forte calo delle vendite della carta stampata a favore del settore online. Per questo nelle prossime settimane avvieremo un percorso conoscitivo delle problematiche del settore per trovare opportune soluzioni per un settore così importante e strategico per la nostra regione”.