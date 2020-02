Francesco Sardella coordinatore giovani della Lega

politica

Francesco Sardella sarà il coordinatore giovani della Lega a Orte. La nomina è stata effettuata dal coordinatore provinciale, Umberto Fusco, insieme al responsabile giovani provinciale, Giovanni Congedi, su indicazione del coordinatore comunale di Orte, Luigi Tofone.

Francesco Sardella 18 anni, giovanissimo, ma già molto motivato e fermamente convinto del progetto e dei valori del partito. Con questa nomina diventa uno dei coordinatori più giovani d’Italia della Lega.

“Risiedo a Orte – dice Sardella – amo il mio paese, e la politica è una delle mie principali passioni. Ringrazio il sen. Umberto Fusco e il coordinatore comunale Luigi Tofone per la fiducia che hanno riposto in me, assegnandomi questo incarico. Mi impegnerò al massimo per dimostrare che hanno fatto la scelta giusta".

Sardella fa già parte del movimento “Lega Giovani Viterbo”: “Mando a tutto il gruppo un grande abbraccio”, dice. “Vedere tanta passione politica in un giovanissimo che decide di dedicare il suo tempo a coltivare i valori in cui crede – dice il coordinatore provinciale Umberto Fusco - ci conforta e ci fa ben sperare per il futuro, quando saranno proprio loro, i giovani di oggi, a plasmare il mondo di domani. E proprio per questo siamo sempre ben disposti e felicissimi di spalancare le porte del nostro partito a ragazzi seri e motivati, loro sono la garanzia del futuro e, pertanto, una grande risorsa per il partito. Auguro a Francesco un buon lavoro”.