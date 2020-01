"La Regione alzi il livello di attenzione sulla Cassa di Risparmio di Orvieto"

politica

"Gli odierni provvedimenti giudiziari e restrizioni alle libertà individuali adottati nei confronti degli ex amministratori della Banca Popolare di Bari debbono spingere la Regione e i rappresentanti delle comunità interessate a vigilare con ancor maggior forza ed attenzione rispetto al futuro della Cassa di Risparmio di Orvieto". Lo sostiene il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria).

"La presidente Tesei e la Giunta regionale - afferma - anche sulla scorta della mozione da me presentata nelle scorse settimane, attivi ogni canale possibile con il Mef e le autorità di vigilanza ad iniziare da Bankitalia affinché a prescindere dal futuro asset proprietario di CR Orvieto il ‘core business’ della banca resti quello di istituto retail a sostegno del territorio, dei risparmiatori e delle piccole e medie imprese e, ultimo ma non ultimo, in difesa del posto di lavoro dei quasi 300 dipendenti”.