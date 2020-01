Sì al bilancio di previsione. Contributo per l'abbattimento della tassa di occupazione del suolo pubblico

politica

Nel corso del Consiglio Comunale tenutosi lunedì 30 dicembre, il Comune di Baschi ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020. L’Amministrazione esprime grande soddisfazione con riferimento alle tempistiche ed agli stanziamenti deliberati. L’obiettivo fissato, infatti, era quello dell’approvazione del bilancio entro la fine del 2019, così come previsto dalla normativa in materia, senza far ricorso alla consueta proroga dei termini concessa come ogni anno.

"Questo risultato - spiega il sindaco, Damiano Bernardini - evita all’Ente di operare in regime di esercizio provvisorio, che condiziona sensibilmente l’operatività amministrativa e limita la possibilità di effettuare spese di investimento. Tra le principali novità, un contributo alle attività commerciali per abbattere la tassa di occupazione del suolo pubblico.

Si tratta di un’iniziativa anticipata in campagna elettorale finalizzata a fornire un aiuto concreto alle imprese del territorio ed incentivare l’insediamento di nuove attività commerciali, con particolare riferimento ai centri storici che negli ultimi anni hanno subito un grave fenomeno di spopolamento. Un primo passo finalizzato a rivitalizzare i nostri piccoli centri e l’economia locale.

In questo senso, l’attività dell’Amministrazione Comunale è caratterizzata da diverse iniziative: dalla creazione di una Cooperativa di Comunità per il recupero di attività agricole e commerciali, alla promozione turistica del territorio, passando per la valorizzazione delle attività e dei beni culturali.

Un ringraziamento particolare a tutto il personale comunale, che sta supportando in maniera egregia le iniziative dell’Amministrazione, consentendo l’attuazione di un approccio sempre più incentrato al rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa".