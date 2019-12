Occupazione record nel Lazio, Panunzi (Pd): "Funzionano le politiche sul lavoro"

politica

"Occupazione record e disoccupazione mai così bassa dal 2008. Funzionano le politiche introdotte dalle giunte Zingaretti”. Lo afferma il consigliere regionale Pd Enrico Panunzi, a commento degli ultimi dati sul lavoro nel Lazio diffusi dall’Istat. L’Istituto di statistica rileva che nella regione gli occupati sono 2 milioni 419mila, pari al 62,2%, con una media italiana che registra il 59,4%. Il tasso di disoccupazione è invece sceso all’8,1%.

“Numeri che certificano quanto di buono fatto in questi anni nel campo dell’economia e in quello delle politiche del lavoro – prosegue il consigliere regionale Panunzi -. Occorre continuare su questa strada virtuosa. Da una parte serve mettere in campo progettualità e nuove risorse per favorire gli investimenti sui nostri territori e dare risposte alle imprese. Dall’altra è indispensabile continuare a promuovere iniziative di tutela a favore dei lavoratori e a favorire, attraverso una riforma profondi dei servizi, l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”.