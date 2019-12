Treni soppressi, Belcapo (Orvieto 19to24): "Vergogna"

politica

"Sarà forse l’avvicinarsi del Natale che sta portando Trenitalia ad offrire continui “regali” per i nostri pendolari. Non bastano i quotidiani ritardi e disservizi e le mancate fermate dei treni ad Orvieto senza nessun preavviso: venerdì 6 dicembre, ennesima mattinata di disagi con la soppressione del treno delle 8.10 per Roma senza nessuna motivazione chiara. Molti pendolari che dovevano recarsi a Roma per lavoro e il cui arrivo era previsto alle 8.59 sono giunti a destinazione soltanto dopo le 11.30. In pratica ci sono volute più di quattro ore per percorrere circa 100 km!

Senza parlare poi della soppressione, da sabato 14 dicembre, del treno delle ore 19.00 con partenza da Roma che arrivava ad Orvieto alle 19.50 e che sarà sostituito da un locale fino ad Orte e poi da qui con un altro locale fino ad Orvieto. E così, per poter arrivare ad Orvieto, si passerà da 48 minuti a un’ora e quaranta, sempre al netto dei ritardi. Quindi servizi continuamente tagliati, disservizi sempre più frequenti e costo della Carta Tutto Treno che raddoppia.

Non abbiamo più parole per definire questa situazione se non quelle di #vergogna, #vergogna #vergogna. Siamo stufi ma di certo non smetteremo di denunciare queste situazioni. Lunedì 9 dicembre presenteremo una nuova interrogazione in Comune: crediamo che solo da una presa di coscienza chiara delle istituzioni e con la conseguente presa di posizione netta, senza tentennamenti, si possa affrontare con serietà questa problematica".

Donatella Belcapo

"Orvieto 19to24"