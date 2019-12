Il Comune pensa alla gestione diretta del Teatro Mancinelli

politica

"In questa fase dobbiamo gestire l’emergenza e stiamo predisponendo una soluzione temporanea, di traghettamento, che ci consenta di garantire gli importanti eventi in programma al Teatro Mancinelli già programmati nel mese di dicembre". partire dai concerti della 27esima edizione di "Umbria Jazz Winter".

"Per il futuro - annuncia il sindaco, Roberta Tardani - pensiamo principalmente a una gestione diretta del teatro affidando alcuni servizi e la direzione artistica ma mantenendo un controllo sulla gestione e sui costi per evitare sprechi di denaro. Tuttavia non escludiamo le altre ipotesi che ci sono state prospettate dai sindacati e altre forze politiche di cui stiamo già approfondendo la fattibilità giudico-amministrativa".