"Il sabato libero non può essere l'unico argomento da portare avanti se si parla di scuola"

"L'elezione dei nuovi rappresentanti del Consiglio d'Istituto all'Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi sembra essersi ridotta solo alla questione del cosiddetto sabato libero”. Così un gruppo di genitori replica alle recenti esternazioni di altri genitori costatando con una certa amarezza come “ancora una volta non si perde occasione per dimostrare atteggiamenti di arroganza e presunzione”.

"A dispetto di quanto affermato – dicono i genitori – conosciamo bene la normativa scolastica. Il Consiglio d'Istituto non ha il compito di cambiare l'orario a proprio piacimento, ma tra le sue priorità ha sicuramente la qualità della didattica e tutta una serie di decisioni che riguardano l'organizzazione della scuola. Non può essere, dunque, quello dell'orario l'unico argomento da portare avanti.

Tutti coloro che risiedono fuori dal centro storico devono poter avere accesso a scuola in un orario normale, senza creare distinzioni tra i bambini. Ci confrontiamo con persone che guardano solo al proprio interesse, dato che continuano a parlare di 'soli 20 minuti', non avendo minimamente idea di cosa voglia dire arrivare a scuola da fuori Orvieto. Alle prime sperimentali di quest'anno, tra l'altro, sono state tolte un'ora di italiano e un'ora di matematica. Invitiamo, dunque, ad informarsi meglio e lavorare, seriamente, per una scuola e una comunità più coesa".