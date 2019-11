"Italia Viva Orvieto ha dato libertà di voto ai propri simpatizzanti"

politica

"A seguito dei ringraziamenti del comitato Umbria Civica Orvieto, si precisa che Italia Viva Orvieto, vista la scelta nazionale in questa fase di non presentarsi in alcuna elezione, nel rispetto delle sensibilità politiche liberali, moderate e progressiste che contraddistinguono Italia Viva, ha dato libertà di voto ai propri simpatizzanti vista la non presenza di propri candidati alle ultime Elezioni Regionali umbre".

Italia Viva Orvieto

Angelo Pettinacci

Massimo Ciotti

Renato Piscini