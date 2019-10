Bianconi-Mescolini: "Soffia il vento di freschezza in Umbria"

politica

Sabato 12 ottobre, ad Orvieto, è avvenuta la prima presentazione del candidato alla presidenza della Regione Umbria, Vincenzo Bianconi, e della candidata consigliera orvietana, Martina Mescolini, del Partito democratico, con la presenza di Fabio Paparelli, attuale facente funzione presidente della Regione. In un incontro, destinato soprattutto ad associazioni e categorie, hanno illustrato i programmi e le visioni del futuro che sono in cantiere per la coalizione di centro-sinistra, fortemente sostenuta da molte liste civiche. Con idee di contemporaneità, di innovazione e di forze giovani, si preparano ad affrontare le Elezioni Regionali di domenica 27 ottobre.

Vincenzo Bianconi è un imprenditore giovane, scelto dalla coalizione anche per marcare una discontinuità per la guida di una regione che può, certo, vantare molti primati a livello nazionale, ma che soffre, anche, di molti disequilibri e di immobilismo. Il suo “vento di freschezza” (“non sono qui per cambiare la bandiera, per abbracciarne un’altra, per piacere ad un corrente piuttosto che ad un altro”) parte da un programma di maggiore partecipazione, della valorizzazione delle specificità di ciascun territorio, per farne, poi, una somma di un’Umbria futura: “il posto migliore dove vivere”.

Con Martina Mescolini, 37 anni, laureata in Scienze della Formazione, candidata consigliere del Pd dell’Orvietano, attualmente capogruppo Pd al Consiglio Comunale di Orvieto, la ventata di innovazione e di freschezza viene declinata a livello del nostro territorio. “Sono tante le opportunità non sfruttate soprattutto per i giovani”, dice. “A partire dalla riqualificazione edilizia per aiutare le giovani coppie con problemi abitative. E dal sostegno ad attività contemporanee, le “start-up”, che comprendano sia le nuove tecnologie e le nuove espressioni di creatività, ma anche le imprese agricole innovative con particolare attenzione all’ambiente e alle risorse energetiche. Per far sì che in una comunità come la nostra, dove il problema dell’invecchiamento della popolazione è il più grave a livello regionale, i giovani si sentano a casa e continuino a coltivare – in ogni senso della parola – questa terra magnifica. Tutto questo è possibile soltanto se, unendo le forze, riusciamo a fare di tutto l’orvietano quel luogo di eccellenze che, sommato a tutta l’Umbria che ora dovrà ripartire, con la forza della “freschezza”, ci riconfermerà quale “cuore verde dell’Italia”.

Fonte: Comitato Elettorale Pd Orvieto