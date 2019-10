Il Comune di Porano a Bruxelles per la "European Week of Regions and Cities"

politica

Parteciperà anche il Comune di Porano alla "European Week of Regions and Cities", l'iniziativa promossa da Anci Umbria, Aiccre, Anci Prociv e Federsanità, in collaborazione con Regione Umbria, in programma a Bruxelles, da lunedì 7 a giovedì 10 ottobre. Amministratori dei Comuni e funzionari prenderanno parte a workshop sui vari temi di attualità relativi all’ambiente, ai cambiamenti climatici, alla coesione sociale, all’agricoltura sostenibile e molti altri.

Per il Comune di Porano parteciperà Elena Brunori (nella foto), capogruppo in Consiglio Comunale del gruppo "Porano Conta!", docente presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. Elena Brunori svolge attività di ricerca collaborando a progetti nazionali ed internazionali nell’ambito dell’agricoltura sostenibile e di precisone, ecologia del paesaggio e salvaguardia ambientale.

La rappresentante del Comune di Porano parteciperà a tre workshop tra i quali quello della sessione di apertura:

- Regioni e città, pilastri della futura Unione Europea

- Politica urbana e strategie di politica locale in una nuova prospettiva finanziaria

- Un faro nella lotta globale contro il cambiamento climatico

"Una straordinaria occasione - sottolineano dall'Amministrazione Comunale - per conoscere i meccanismi della UE e per approfondire temi che interessano soprattutto i nostri Comuni nel reperimento di finanziamenti europei".