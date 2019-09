Si è costituito il Comitato "Siamo Europei" di Orvieto

politica

Si è formalmente costituito il Comitato "Siamo Europei" di Orvieto. "Su impulso di Carlo Calenda, insieme alle altre strutture regionali e nazionali - è detto in una nota - abbiamo iniziato a lavorare per la nascita di un movimento politico riformista e liberal-progressista. Siamo Europei è un luogo di produzione di idee aperto ai contributi di tutti. E' uno spazio di confronto sui temi del presente, del progresso, delle competenze, della cultura, del lavoro e della democrazia. Vi aspettiamo!".



Per ulteriori informazioni:

siamoeuropeiorvieto@gmail.com