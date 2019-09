Cimiteri, il Comune appalta la gestione della manutenzione del verde

politica

L’Amministrazione Comunale - Assessorato ai Lavori Pubblici nell’ottica di migliorare la programmazione degli interventi e di maggiore efficienza nelle manutenzioni, ha dato corso all’appalto relativo al taglio dell’erba, potatura delle siepi e pulizia del verde all’interno dei Cimiteri Comunali degli interventi sul patrimonio verde pubblico. Attraverso l’appalto, di natura biennale, gli interventi saranno costantemente effettuati.

Da lunedì 16 settembre è iniziata la prima fase degli interventi, programmata per una durata di 7/10 giorni da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale / Servizi Cimiteriali. Si tratta del taglio dell’erba e della potatura delle siepi, operazioni che verranno ripetutamente effettuate a seconda delle esigenze cicliche. Nel periodo invernale, invece, si procederà alle potature e, ove necessario, agli abbattimenti di essenze arboree che verranno reintegrate.

L’Amministrazione Comunale ha avviato, inoltre, la procedura per l’assunzione di un operatore in affiancamento all’unità in servizio per la gestione delle attività cimiteriali. Si tratta di una assunzione a tempo indeterminato il cui bando è di prossima scadenza presso il Centro per l’Impiego di Orvieto.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Orvieto