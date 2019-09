Coalizione Civica Ricci Presidente, dalla prossima settimana la raccolta delle firme

politica

"Ormai definite le tre liste della Coalizione Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria: 60 candidate e candidati, di ampia qualità, che hanno compiuto un percorso di formazione, tematica e gestionale, per oltre quattro anni (oltre 30 incontri regionali). Capacità di fare e libertà di scegliere il merito per l’Umbria: questo il vero cambiamento.

Organizzazione già pronta (anche a settembre, come in agosto, promozione e grandi manifesti), campagne elettorali dei singoli candidati in attivazione, già molti incontri svolti, e programmati, nel territorio, chiarezza nei programmi, pubblicati da tempo, sul sito www.claudioricci.info.

Sintesi degli obiettivi: capacità di fare, sviluppare lavoro, spostarsi veloce, innovare l’ambiente e curare umanizzando.

Sondaggi (Scenari Politici WinPoll) e riscontri molto incoraggianti: indice di fiducia sul candidato presidente al 63% che dovrebbe ampliare la propensione al voto sulle liste (già al 22%) e orientare gli incerti (33%). La Giunta Regionale, è stato detto, sarà di alto profilo gestionale e in grado di dare uno slancio, sin da subito, all’immagine dell’Umbria per attrarre opportunità e investimenti economici.Presentazione delle liste in tempi brevi e dalla prossima settimana la raccolta delle firme perché gli umbri devono avere, per tempo, chiarezza per scegliere il meglio per il loro futuro".

