Al lavoro per la messa in sicurezza dei Laghetti di Ciconia

Nella seduta di mercoledì 31 luglio il Consiglio Comunale ha trattato la situazione di precarietà del ponte pedonale dei laghetti artificiali di Ciconia sollevata da Federico Giovannini (Pd) che, con un'interrogazione ha chiesto quando l’Amministrazione Comunale intende ripristinare le condizioni di sicurezza della struttura, in quanto “ci sono molte lamentele da parte di cittadini che usualmente fanno passeggiate ed attività sportive nelle zone adiacenti ai laghetti artificiali di Ciconia, che versano in una situazione di pericolo, viste le precarie condizioni del ponte stesso, a causa delle doghe in legno rotte ed in alcuni casi mancanti. So comunque che degli interventi sono stati già fatti nella zona”.



L’Assessore ai Lavori Pubblici, Piergiorgio Pizzo ha risposto che “i lavori di riqualificazione dell’area sul lato di Orvieto Scalo sono iniziati come già comunicato dal mio predecessore, Floriano Custolino, lo scorso mese di maggio. Quello dei chiodi arrugginiti però è un problema che viene da lontano, comunque, poiché le somme relative ai lavori iniziati non comprendevano la sistemazione del ponte, abbiamo provveduto a trovare delle risorse in bilancio per la realizzazione dei lavori. L’offerta è partita e siamo pronti per la sostituzione del tavolato che consentirà di rimettere in sicurezza il ponte”. Giovannini si è dichiarato “soddisfatto". "E’ giusto - ha detto - trovare le soluzioni nel momento in cui si verificano i problemi”.