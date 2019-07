Gioventù Nazionale, rinnovati gli incarichi. Ciancabilla portavoce dell'Umbria

politica

Riccardo Ciancabilla, perugino di 22 anni, studente di Giurisprudenza, è il nuovo portavoce regionale dell’Umbria di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Lo rende noto il presidente nazionale Fabio Roscani in una nota con la quale spiega la nomina di Riccardo Ciancabilla e commenta: «La destra giovanile ha in Umbria una tradizione importante da cui proviene la maggior parte della classe dirigente di Fratelli d’Italia, a cominciare dal presidente nazionale Giorgia Meloni. Siamo sicuri che Riccardo saprà far ripartire l’attività politica immettendo energie nuove sul territorio regionale». Confermati anche i due coordinatori provinciali Giulia Baciucco a Perugia e Matteo Papini a Terni.