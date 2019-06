Attesa per la nuova giunta. Il 27 giugno si insedia il Consiglio Comunale

politica

In attesa di ufficializzare la composizione della giunta, si sprecano le ipotesi più o meno attendibili sulla squadra di governo che guiderà la città per i prossimi 5 anni. Sono in corso in queste ore gli ultimi incontri tra le diverse forze della coalizione. Si parla di due nomine esterne e di almeno un assessore donna. Tra le novità annunciate, poi, la presenza di una delega ai giovani e al futuro. Appare, inoltre, fondato supporre che la quota leghista che ha contribuito a determinare il risultato troverà ampia rappresentanza.

Il sindaco di Orvieto Roberta Tardani, intanto, ha convocato per giovedì 27 giugno alle 10 e, in seconda convocazione un'ora dopo, la seduta di insediamento del Consiglio Comunale eletto dai cittadini nella tornata elettorale di domenica 26 maggio. Nel corso della prima seduta si procederà all’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri ed eventuali surrogazioni quindi alla convalida degli eletti. Successivamente, al giuramento del primo cittadino e all'elezione del presidente del Consiglio Comunale.



Sarà, quindi, la volta dell'elezione dei vice presidenti del Consiglio Comunale, con l’approvazione delle comunicazioni da parte del sindaco dell’intervenuta nomina dei componenti della giunta e del vice sindaco e ancora dell’elezione della Commissione Elettorale. Infine, agli indirizzi per la nomina, la designazione ed eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni di competenze del Sindaco.

La vittoria ha assegnato 10 seggi al raggruppamento di Roberta Tardani di cui 5 alla Lega (Andrea Sacripanti che, con 424 preferenze, è stato in assoluto il candidato più votato, Stefano Olimpieri con 261 voti, Gianluca Luciani con 229, Federico Fontanieri con 109, Silvia Pelliccia con 104), 3 a “Progetto Orvieto” (Carlo Moscatelli con 253 voti, Beatrice Casasole con 117 voti ed Anna Celentano con 117 voti), 1 a Fratelli d'Italia (Umberto Garbini con 109 voti) e 1 a Forza Italia (Andrea Oreto con 71 voti).

Pubblicità

Quattro, i seggi attributi a Giuseppe Germani all'opposizione insieme a Martina Mescolini con 300 voti e Federico Giovannini con 137 voti in quota Pd e l'ex vicesindaco Cristina Croce (286 voti) per “Siamo Orvieto”. Oltre a Franco Raimondo Barbabella, entra in consiglio anche Donatella Belcapo (169 voti) della lista “Orvieto 19to24”.

Di seguito l'ordine del giorno:



Question Time, Comunicazioni

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – Relatore Sindaco

1. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri ed eventuali surrogazioni ai sensi dell’art. 38 – comma 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 - Convalida;

2. Giuramento del Sindaco;

3. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale;

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – Relatore Presidente

4. Art. 20 del vigente Statuto Comunale – Elezione Vice Presidenti del Consiglio Comunale;

5. Comunicazioni da parte del Sindaco dell’intervenuta nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco - Approvazione;

6. Elezione della Commissione Elettorale;

7. Indirizzi per la nomina, designazione ed eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni di competenze del Sindaco (Art. 30 dello Statuto Comunale).