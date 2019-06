Verso le Regionali, Morroni (FI): "Da ogni crisi nasce un'opportunità"

politica

"Le dimissioni della Presidente Catiuscia Marini, l’affermazione del centrodestra nei territori: l’Umbria ha subito una scossa. Dobbiamo guardare al nuovo, dobbiamo guardare più lontano, per consentire una ripresa sociale ed economica della nostra comunità. Molti i temi, molte le opportunità offerte con la messa in cantiere delle prossime elezioni regionali. L’Umbria è uno scrigno di risorse inesauribili che dobbiamo iniziare a rilanciare con forza e determinazione.

Lavoro, imprenditoria, salute pubblica e welfare, ambiente, turismo, new economy, moderne infrastrutture, sicurezza dei luoghi e delle persone. Ecco, questo è il momento giusto per ricominciare a sviluppare le idee vincenti sulle quali far convergere ogni energia. Nessuno può tirarsi fuori da questo obiettivo sul quale sono impegnato da tempo con volontà e determinazione.

Giova ricordare, al riguardo, che la Regione Marche, già a fine febbraio di quest’anno, ha pubblicato il bando rivolto alle imprese per consentire loro di usufruire dell’importante sostegno economico previsto dalla normativa sopra richiamata, dimostrando di sicuro una maggiore prontezza e attenzione verso il tessuto economico-produttivo toccato dal sisma e forse una minore inclinazione propagandistica".

Pubblicità

Roberto Morroni, Forza Italia