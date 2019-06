Pista ciclabile, un sogno che diventa sempre più una realtà

politica

"Il lago di Vico rappresenta per il nostro paese una risorsa dall'inestimabile valore – ha dichiarato il sindaco, Mario Mengoni - ma è necessario valorizzarla e renderla a misura di turista e di cittadino. Realizzare una pista ciclabile con aree attrezzate e di sosta significa dare nuova vita al lago, renderlo accogliente per il turista e vivibile nel quotidiano dai cittadini, che possono così godersi a pieno questa splendida cornice naturalistica. Le piste ciclabili sono oggi una preziosa possibilità di mobilità sostenibile e sono sempre più i paesi e le città italiane a puntare sull'utilizzo di mezzi ecologici per combattere l'inquinamento. Ronciglione ha già adottato diverse misure ecosostenibili, soprattutto in materia di smaltimento dei rifiuti e abbattimento della plastica. Ora abbiamo la possibilità di fare un grande passo avanti anche in materia di mobilità".

La realizzazione di una pista ciclabile al lago di Vico è un sogno divenuto quasi realtà. Un progetto di cui si è sentito tanto parlare negli anni dalle amministrazioni che si sono succedute al governo della città di Ronciglione, oggi finalmente possibile. L’amministrazione Mengoni tiene infatti fede a quanto previsto nel programma elettorale e si avvicina sempre di più alla realizzazione di una pista ciclabile in un'ampia area del lago di Vico (dal Parco Airone all’ultima spiaggia), con annesso percorso a piedi e aree di sosta attrezzate .

Il Comune di Ronciglione si è infatti aggiudicato un contributo di 64.173 euro con il bando "Comuni in Pista" #sullabuonastrada, promosso da Credito Sportivo in collaborazione con Anci e Federciclismo. In totale il bando mette a disposizione 50 milioni di euro, dedicati ai progetti per la costruzione o per la ristrutturazione delle piste ciclabili. Si tratta di mutui a tasso zero, che durano al massimo 15 anni e che mettono a disposizione di ogni Comune un massimo di 3 milioni di euro. Il progetto è in fase autorizzativa e la realizzazione dei lavori è prevista nel corso del 2020.