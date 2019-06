Il sindaco Matteo Burico convoca il nuovo Consiglio Comunale

politica

Il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico ha convocato il nuovo Consiglio Comunale per martedì 18 giugno alle ore 21 presso la sede municipale. Al primo punto dell’ordine del giorno del consiglio si trova l’esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali.

Si passerà poi all’elezione del presidente del Consiglio Comunale a scrutinio segreto: occorreranno i due terzi dei voti dei consiglieri nelle prime due votazioni e la maggioranza assoluta nella terza.

Dopo il giuramento il sindaco comunicherà le nomine dei componenti della giunta comunale e del vicesindaco. Subito dopo verrà eletta la Commissione Elettorale Comunale e infine verranno nominati i componenti della commissione per la formazione degli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni d giudice popolare.