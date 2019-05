Anche Confartigianato incontra i candidati sindaci

politica

Confartigianato Terni, avendo elaborato un documento di proposte in vista delle prossime consultazioni elettorali del Comune di Orvieto, ha ritenuto opportuno organizzare un incontro pubblico con tutti i candidati a sindaco che si terrà mercoledì 22 maggio alle 18 al Caffè Montanucci. “Sarà l'occasione ancora una volta – affermano da Confartigianato – per chiedere attenzione per il mondo dell'artigianato e della micro e piccola impresa che rappresenta, lo vogliamo ribadire con forza, il 98% del tessuto produttivo della nostra provincia e della nostra regione”. All'incontro saranno presenti i vertici di Confartigianato Terni e il Coordinamento del Comprensorio Orvietano.