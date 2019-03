In arrivo le colonnine di ricarica per auto elettriche

politica

Con la delibera di Giunta n. 46 del 21/02 l’Amministrazione di Città della Pieve ha dato seguito ad un iter partito lo scorso ottobre per l’installazione di una o più colonnine per l’alimentazione delle auto elettriche sul suolo pubblico. L’iniziativa intende ricercare manifestazioni d’interesse da parte di soggetti pubblici o privati riguardo la realizzazione di alcune postazioni di ricarica di veicoli elettrici.

Le postazioni verranno realizzate negli spazi del Parcheggio Marconi ed il Comune concederà gratuitamente l’uso del suolo pubblico per 5 anni. Un impegno assunto da parte dell’Amministrazione fortemente voluto dall’Assessore all’Ambiente e Paesaggio Catia Buiarelli, in considerazione della necessita di apportare “interventi diretti a contrastare l’inquinamento, come ribadito da direttive dell’Unione Europea e come scelta volta alla tutela ambientale e di minor impatto inquinante”.