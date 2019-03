Si intitola "Largo Vittime Innocenti della Mafia"

politica

Giovedì 21 marzo 2019, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Comune di Marsciano, in collaborazione con l’Associazione “Libera” e con la partecipazione di alcune classi dell’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli Moneta, organizza un incontro per l’intitolazione alle “Vittime innocenti delle mafie” dell’area pubblica che si trova all’incrocio tra via Salita Biscarini e via Salvo D’Acquisto, nella zona antistante il parcheggio dello stadio comunale.

L’associazione Libera è nata nel 1995 con l’obiettivo di creare una rete di soggetti della società civile capaci di operare tutti insieme per una società libera dalle mafie, dalla corruzione e da ogni forma di illegalità. La giornata in ricordo delle vittime delle mafie, che si celebra ogni anno il primo giorno di primavera a partire dal 21 marzo 1996, è uno dei simboli di questo impegno comune.

L’incontro in programma a Marsciano, con l’intitolazione di un’area alle vittime innocenti delle mafie, si inserisce in questo percorso di sensibilizzazione con un segno tangibile che, attraverso il ricordo, aiuti a sostenere una generale consapevolezza del pericolo che le mafie rappresentano per uno Stato democratico basato sulla giustizia sociale e sulla tutela di diritti e legalità. Lo spazio che sarà intitolato si trova, peraltro, in prossimità di vie intitolate a persone che in tempi diversi e con ruoli diversi hanno combattuto la mafia e per questo sono stati uccisi, come Carlo Alberto dalla Chiesa, Giuseppe Impastato e Giovanni Falcone.

La cerimonia di intitolazione si svolgerà a partire dalle ore 11.00 e sarà introdotta dai saluti del Sindaco di Marsciano, Alfio Todini, e del referente provinciale di Libera, Fabrizio Ricci. Seguirà quindi la lettura dell’elenco dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.