Con "San Venanzo nel cuore", Marsilio Marinelli è pronto al bis

VERSO LE AMMINISTRATIVE

politica

"Dopo cinque anni intensi, di lavoro e di impegno personale e di tutto il gruppo consiliare, mi rimetto a disposizione di tutta la comunità sanvenanzese per un secondo mandato amministrativo, fin da ora grato per il riconoscimento positivo che le forze politiche del centro-sinistra hanno voluto dare alla nostra esperienza amministrativa di questi cinque anni".

Così il sindaco uscente Marsilio Marinelli annuncia la volontà di continuare ad impegnarsi in prima persona per la comunità di San Venanzo. "Tante - dice - sono le idee, i nuovi obiettivi che insieme a tutta la comunità sanvenanzese ci impegniamo a mettere in campo e ad affrontare nei prossimi anni.

Il prossimo mandato amministrativo rappresenta sicuramente una sfida stimolante ed impegnativa al tempo stesso con nuovi traguardi che vogliamo raggiungere, ma la priorità è rappresentata proprio dalla attenzione verso la nostra comunità nella sua totalità, nelle sue articolazioni lavorative, imprenditoriali, associative che vogliamo contribuire a far progredire insieme. Una comunità che vogliamo resti solidale, accogliente e pronta alle sfide di una società che muta rapidamente. Avremo bisogno e faremo tesoro del contributo di tutti, San Venanzo nel cuore".