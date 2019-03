La Lega scende in campo in appoggio al progetto civico di Roberta Tardani

politica

“Dopo settimane di serio e costruttivo confronto, sia all’interno del partito che con tutte le realtà civiche e sociali della città, la Lega ha deciso di appoggiare con convinzione il progetto civico proposto da Roberta Tardani e di sostenerne la sua candidatura a sindaco di Orvieto. Scelta che scaturisce dalla condivisione dei principali punti programmatici che la Tardani vuole proporre alla città: sviluppo economico e demografico, sicurezza della città, rivitalizzazione del centro storico, massimo ascolto di tutte le frazioni e dei quartieri, valorizzazione del patrimonio immobiliare, difesa dell’identità nonché tutte le azioni e misure necessarie per favorire l’attuazione di tale programma.

Una decisione frutto di un percorso condiviso con i nostri militanti ed il territorio e che ci ha visto impegnati in un confronto sui contenuti programmatici proposti dai candidati che si sono resi disponibili anteponendo l’interesse degli orvietani a quello partitico. In tal senso Roberta Tardani è per noi il candidato migliore per far uscire la città dalla profonda crisi in cui versa e che ha in Germani e nel Pd i principali responsabili.

Obiettivo della Lega è di far uscire Orvieto da quell’isolamento in cui la sinistra locale e regionale l’ha relegata rimettendo al centro dell’iniziativa politico-amministrativa l’interesse dei cittadini. Siamo certi che chiunque si dichiari alternativo alla sinistra voglia contribuire ad aggregare intorno al progetto di Tardani Sindaco tutte le forze vive della città unitamente a tutte le realtà politiche. Da oggi la Lega, forte del grande valore aggiunto che darà con la sua lista e i suoi candidati, scende in campo al fianco di Roberta Tardani per vincere e offrire una alternativa seria alla sinistra”.

Così in una nota il segretario regionale Lega Umbria Virginio Caparvi e il commissario della Lega Terni, Barbara Saltamartini.