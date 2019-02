Protocollo d'intesa fra "I Borghi più belli d'Italia in Umbria" e "Russia in Umbria"

politica

E' stato firmato mercoledì 27 febbraio il protocollo d'intesa tra le associazioni "I Borghi più belli d'Italia in Umbria" e "Russia in Umbria" volto ad ampliare le opportunità di crescita e di sviluppo dei rispettivi territori. La sigla del protocollo d'intesa, prevista nell'ambito dell'Assemblea regionale de "I Borghi più belli d'Italia in Umbria", si è tenuta nel Museo regionale della Ceramica di Deruta. Tra gli intervenuti Michele Tonaccini, sindaco di Deruta, Antonio Luna, presidente dell'Associazione "I Borghi più belli d'Italia in Umbria", Larisa Gavrilova, presidente dell'Associazione "Russia in Umbria", Fiorello Primi, presidente del Club nazionale "I Borghi più belli d'Italia", Oleg Ossipov, primo segretario dell'Ambasciata della Federazione Russa a Roma e direttore del Centro Russo di Scienza e Cultura. Presenti anche i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Allerona, Lugnano in Teverina e Monte Castello di Vibio.