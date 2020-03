opinioni

di Paolo Sambucini

Ciao Orvieto, ciao Orvietani,

spero molto che la Regione Umbra e tutti i Comuni Umbri non seguano come l’iniziativa della Regione Toscana che toglie mascherine FFP3 a pronto soccorso e 118 da come riportato su alcuni giornali che stavo leggendo questa mattina. Perché? Per quale motivo!

Con che criterio si giunge a queste conclusioni. Devo dire che con tutta la mia buona volontà non sono riuscito a darmi una risposta giustificativa alla decisione della Regione Toscana. Solo una prevale. È un grandissimo errore. Così si rischia di propagare la circolazione del virus.

Gli ospedali e tutti gli operatori del 118 devono essere i primi attrezzati in quanto i primi a diretto contatto delle persone malate, come pure i medici di base che visitano nei loro ambulatori. Non capisco come si possano fare dei grandissimi errori come questi. Vi prego non seguite il loro cattivo esempio per il bene di tutta la comunità orvietana.