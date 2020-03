Corona virus

opinioni

di Fausto Cerulli

Allora ridiamoci sopra, anche se c'è molto poco da ridere. Ma abbiamo Conte, detto "Il Cravatta", che gioca con i numeri con Salvini, e sembra una partita di poker. Salvini lancia 25 (miliardi di euro), Conte al ribasso 3, Salvini insiste 25, Conte rilancia 4, Salvini che forse ha l’asso nella manica, insiste di brutto, Conte sale a 7, Salvini 25. Allora Conte si butta 23 tanto per non dar ragione ai 25 di Salvini. E tutti e due cantano vittoria, tanto i soldi non sono loro.

L’Europa, chiamiamola così, prima è solidale gratis poi quando il colera appesta anche la Germaniasovrana, allora comincia a fare gli affari suoi come sempre ha fatto dai tempi dei baffi di Hitler che ancora continuano a crescere, e la Germania uber alles non si decide a tagliarli, tanto quei baffi le servono per non far cascare il governo. In Francia Macron se la spassa a teatro con la moglie, lui è scemo o lo fa. Poi blocca tutto, meno che le elezioni amministrative, e sei o sette francesi vanno a votare. Ma il numero dei votanti non importa, e sapremo chi ha vinto solo quando sarà passato il colera e se ci sarà qualche sopravvissuto interessato a saperlo.

In Inghilterra, che non a caso il beneamato duce chiamava perfida Albione, il rosso fa finta di niente e decide di non decidere, viste le decisioni degli ex amici in euro, e prende le cose con la flemma che caratterizza l’Inghilterra, caratterizzata anche da una regina immortale e da un futuro re che visto che non farà mai il re a meno che non ammazzi la madre, va a puttane. A proposito di puttane, in Spagna, a parte il colera di cui diremo a parte, il re manda affanculo il babbo, re emerito, perché ha rubato e non doveva farlo perché spetta al re il furto o almeno la refurtiva. Ma con il colera il capo del governo, corre dietro al colera, ma questo è sempre avanti a colpi di morti. Secondo le regole europee.

Negli Usa e Getta Trump si sottopone al tampone. Negativo. E chi poteva pensare che Trump non fosse e sia negativo. Basta chiederlo agli americani, ammesso e non concesso che in America esista ancora un americano.E nel partito democratico le cavolate si sprecano, e i candidati si scannano come neanche nel Pd italiano. E allora Trump gongola della serie che tra due litiganti il terzo gode. E prima dice che il colera non esiste, che lo hanno inventato i cinesi per mandare a puttana l’economia Usa, poi stanzia miliardi che come al solito non sono suoi. E la butta là con una pensata da vero cultore del libero mercato.

Visto che i tedeschi forse hanno scoperto il vaccino, lui dice se lo scoprite davvero datelo soltanto a noi. E lo dice sorridendo e aggiunse sennò vi faccio fare la fine di Hiroshima mon amour. Ed è da credergli perché la Nato è Nata americana. In questo casino ci si mettono pure gli scienziati, che, invece di pensare alla scienza e alla coscienza,fanno a gara con previsioni senza capo né coda, della serie che le previsioni sono sempre difficili, specie se riguardano il futuro. Tutto sommato la soluzione migliore al colera l’hanno escogitata gli inglesi: lasciamo che il colera dilaghi e uccida tutti. Così il colera non si attacca più e se si attacca si attacca al tram.

Dove sei, Shakespeare? Dove sono le tue tragicommedia?

Post scriptum: ho scritto colera al posto di Corona virus per ragioni di impura scaramanzia.