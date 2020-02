Yellow men

opinioni

di Fausto Cerulli

Lavori in corso

quella maledetta gru

che mi afferra l’anima

gli uomini con il vestito giallo

è successo qualcosa

aspetto

aspetto

aspetto ancora

questo tempo che non passa mai

ora la gru ha afferrato qualcosa

la fine del mondo

e non so dove sia Beatrice

attrice e regista

sempre lei

protagonista.