E accenno a Fausto Cerulli

opinioni

di Fausto Cerulli

E se mia madre, la mia dolcissima madre,

mi mise al mondo a compensare altro

figlio morto all’alba quasi della vita,

io ebbi il diritto e il dovere di essere

da lei amato oltre ogni umano limite,

e di questo amore ho sempre portato

il peso, e la paura non della morte

ma del morire, ed ogni sera io attendevo,

pena una insonnia tormentata, il suo

bacio della buona notte, e con non saputa

imitazione allora di Proust, a lei chiedevo

assurda garanzia che la mattina dopo

mi avrebbe trovato vivo. E al tempo

dei primi amori giovanili mi era lieto

passare con lei le mie serate, e a lei

leggevo le poesie di Pascoli che lei

amava molto, anche se io leggevo

a me stesso di versi incantevoli,

gli insuperati versi di Verlaine.

E per amore di lei non cercavo

il corpo delle donne, giusto compenso

agli ardori giovanili. Per questo,

forse per questo, alla sua morte

mi sono sentito libero di non aver

paura della morte.