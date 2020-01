opinioni

di Fausto Cerulli

E la mattina presto, molto presto per essere questo

un giorno di vacanza a scuola, ci si alzava curiosi

dei doni che per noi aveva lasciato la strega buona

sotto il camino, spento perché lei non bruciasse

la sua scopa. Eravamo felici anche se trovavamo

solo monete di cioccolato finte di oro.

Era tempo di guerra anche a Cantalice

e la strega buona faticava a schivare le schegge

delle bombe cattive, e noi, anche se poco

sapevamo di guerre, avvertivamo un’aria

di paura a noi non detta dalle persone

che a noi sembravano grandi, e invece

erano anche loro bambini impauriti.

Io compresi appena cosa fosse la guerra

quando un ordigno esplose accanto a mio

fratello, presagio di una morte che lo avrebbe

colto ancora troppo giovane.

Ora vorrei portare doni ad un fanciullo

che mi è caro. So che farà finta di non sapere

che la Befana è una invenzione.

O forse è una strega vera, troppo buona

per questo mondo inutilmente

adulto.