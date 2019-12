opinioni

di Fausto Cerulli

Frammenti di luce spiegazzata,

morbidi di qualche sempre ingenua

freschezza, comunque maturata

nelle foreste raku, e colori

smaniosi come cangianti

tra il verde intenso e un azzurro

quasi cobalto come gli occhi di lei pieni

di senso, spavaldamente dolci.

E lei sfida le storie di ceramica

nel loro farsi arte, episodi di una

vita di poesia, sorride a se stessa

e al mondo, si fa modella

nel suo fare miracoli

in ceramica. Per questo e di questo

è lei, unica e spiegazzata

nei pensieri.