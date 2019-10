La Cappella del Santo Brizio

opinioni

di Fausto Cerulli

E poco amore avevi per le donne tu

che per gelosia poco consueta agli

artisti la tua donna adultera a cavallo

di un demonio volesti porre dannandola

ad eterna condanna, ma lei ammaliava

ed ammalia ancora capelli sciolti

al vento, portamento sensuale,

sguardo di sfida: forse di questo

avesti pentimento, del dipinto ingiurioso

figurante l’antica amica di Cortona,

e chiedesti perdono all’Anticristo raffigurandolo

quasi in gloria Dei, e non ti fece ammenda

il pacato sguardo, quasi indifferente,

con cui tu e l’Angelico Beato guardavate

alla fine del mondo, poco avendo a scusante

l’aver dipinto i risorgenti con il corpo

diviso tra la terra che fu loro dimora

e le braccia volte al cielo.

Ora forse sarai tornato a Cortona,

con la tua adultera amante

perdonata.