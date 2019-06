opinioni

di Fausto Cerulli

Nella inconsueta apertura in guisa di forbice

dei suoi arti inferiori, al termine di accurata

meditazione ho scoperto l’origine della vita

e mi sono trovato a discutere con me stesso,

come spesso mi accade quando il mondo

mi schiva ed io esso, di certe antiche usanze

di castrazione operata onde evitare ogni

procreazione di futuri infelici che di già

ingombrano questo mondo che noi abbiamo

reso immondo nella inconscia rivincita

di quella primigenia fuga dal maledetto

Paradiso in cui a noi era vietato cibarci

di frutta fresca, e dove non potevamo

cacciare le sacre antilopi e le molto

protette, dal volo, aquile reali.

E nel discutere con me stesso

mi accade spesso di tacere,

quasi attonito,