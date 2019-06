La nostra cara Orvieto

opinioni

di Danilo Giulietti

Cari Orvietani,

al di là delle differenze con le quali percepiamo il Mondo/la Società che ci gira attorno ed intravediamo/sogniamo quello che vorremmo, si fa sempre più urgente unirci per arginare una pericolosa deriva verso la disgregazione sociale, la guerra fra bande, l’individualismo paranoico, l’ottuso privilegio di pochi contro la disperazione delle moltitudini.

La competizione elettorale in atto per l’Amministrazione Comunale di Orvieto risente purtroppo di questo clima malsano. Spero che nella seconda tornata di domenica 9 giugno gli Orvietani pensanti sappiano distinguere, nella consapevolezza che, comunque vada, l’impegno più importante per Orvieto non è quello che si misura al momento del voto, ma quello portato avanti nelle associazioni culturali (ISAO, UNITRE, …..) e le altre iniziative di valorizzazione del nostro territorio, che favoriscano il lavoro nel rispetto dell’ambiente.

Viva il 2 Giugno del 1946, Viva la Repubblica !