"Mi amavi ancora" al Teatro Lea Padovani, con Ettore Bassi e Simona Cavallari

di Davide Pompei

Lo scrittore e drammaturgo Pierre è morto in un incidente d’auto. Nel tentativo di mettere ordine ai documenti, Anne, la sua vedova, scopre gli appunti presi per la stesura di una futura commedia, che trattava di un uomo sposato, scrittore, appassionato ed innamorato di una giovane attrice. Fiction o autobiografia? Il dubbio si agita ed inizia un’indagine febbrile, il cui esito si può conoscere solo prendendo parte alla messa in scena di "Mi amavi ancora" che sabato 7 marzo alle 21, in controtendenza rispetto a tanti annullamenti di questi giorni legati al Covid-19, porta al Teatro Comunale "Lea Padovani" di Montalto di Castro Ettore Bassi e Simona Cavallari.

Insieme a Giancarlo Ratti e Malvina Ruggiano per dare vita al testo di Florian Zeller premiato dall'Accademia Francese per la Nuova Drammaturgia e riuscito nel non facile tentativo di arrivare a far commuovere il regista Stefano Artissunch. "Dicendo questo – confida – non voglio tradire la sua introspezione immaginandola solo come materia emotiva, ma credo proprio che la fortuna di questo giovane autore vincitore di numerosi premi in Francia ed in tutti i palcoscenici del mondo, sia una raffinata ed eccellente scrittura ricca di colpi di scena e densa di umorismo.

Dove il passato ed il presente giocano a nascondino come la verita e la menzogna. Zeller ci pone di fronte a poche certezze e ci solleva sempre molti dubbi. Come scrive nelle sue note, possiamo davvero conoscere l’altro, o la sua faccia rimane ancora, pur essendo familiare, una maschera, una chimera, una pirandelliana ricostruzione?". Tra flashback in situazioni inaspettate e momenti intensi, lo spettatore si immedesima nei personaggi in una ricerca fatta di dubbi e apprensioni, in cui si mescolano realtà, immaginazione, paura, risate e fantasia.

Anne si persuade che il testo narri l’infedeltà di Pierre e va alla ricerca della donna, sua antagonista, senza riuscire a rivelare la verità o l’illusione della stessa. È il dolore che la fuorvia o finalmente ha aperto gli occhi? Si appella ai suoi ricordi e a Daniel, il migliore amico di Pierre, personaggio brillante e forse segretamente innamorato di lei, che con molta dolcezza cerca di rassicurarla, ma ci riesce solo a metà. Anne persevera nella sua ricerca e decide di contattare l’attrice Laura Dame, menzionata nelle note della commedia del marito. Che sia lei l’amante?

